В Ростове во вторник ожидается жара до +30. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове ожидается жаркая и солнечная погода. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

Во вторник,19 июля, воздух в донской столице прогреется до +28...+30 градусов. Погода за окном будет ясной, осадков в этот день синоптики не прогнозируют. К ночи немного похолодает, столбики термометров опустятся до отметки в +19 градусов.

Ветер будет дуть с северо-запада, но потом сменит направление на северное. Временами скорость его порывов будет достигать 6-11 метров в секунду.

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