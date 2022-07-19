В Ростове задержали воров, срезавших медный кабель

Провайдер проводит все необходимые действия для защиты объектов связи. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Полиция Ростова-на-Дону совместно с представителями службы безопасности «Ростелекома» задержала три группы злоумышленников, которые ранее похитили медный кабель и тем самым нарушили работу сетевой инфраструктуры компании. Часть преступников помог поймать бдительный абонент. Теперь похитителям грозят реальные уголовные сроки.

Большой вред злоумышленники наносят представителям старшего поколения, которые чаще пользуются услугой аналоговой телефонии. При этом они не могут связаться с родственниками и часто оказываются в очень затруднительной ситуации. Также от действий преступников страдают сотрудники социальных служб и госструктур.

- Правонарушители продают украденный медный кабель, но доход, который они получают от продажи намного меньше суммы того ущерба, который они наносят своими действиями. «Ростелеком» будет добиваться в суде возмещения всех понесенных убытков, — рассказал заместитель директора по вопросам безопасности Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Горяев.

Преступные действия могут быть квалифицированы по ч.1 ст. 215.2 Уголовного кодекса РФ «приведение в негодность объектов жизнеобеспечения».

Специалисты национального цифрового провайдера проводят все необходимые действия для защиты объектов связи: оптимизируют системы мониторинга и контроля состояния линий, внедряют электронные системы безопасности. Но не всегда это позволяет остановить преступников, методы которых также совершенствуются.

- Воры, которые воруют медный кабель, доставляют нам, пенсионерам, множество проблем. Из-за этого даже нельзя вызвать скорую. Подозрительную машину я заметила у коллектора в 4:00. И сразу позвонила сотрудникам «Ростелекома». Сейчас преступников задержала полиция, - рассказала абонент провайдера.

Компания призывает горожан быть бдительными. Специалисты просят при подозрении на хищение или порчу кабеля, люков линейно-кабельной канализации или иного оборудования связи незамедлительно сообщать в органы полиции по телефону 02 или по телефону единой службы экстренного вызова 112.