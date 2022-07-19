Предварительно, на первом этаже склада произошло короткое замыкание Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночью 19 июля в Ростовской области потушили склад с пером и пухом. Во время пожара из постройки спасли двух человек. Эта информация поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.

- Производственно-складское помещение вспыхнуло в Шахтах на улице Мелиховской. Вызов в экстренную службу поступил около 2:40, локализовали горение в 3:34, ликвидацию пожара объявили в 3:40. Всего огонь прошел 120 кв. метров. Пострадавших не было, спасли двух человек, - сообщили в ведомстве.

Специалисты выяснили, что пламя разгорелось в сушильной камере на первом этаже склада. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки.

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