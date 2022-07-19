В Таганроге открыли памятник самолету-амфибии

В 1990 годы крылатую машину разработали в конструкторском бюро имени Бериева Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области на территории ТАНТК имени Бериева открыли памятник самолету-амфибии Бе-103. Это мероприятие состоялось вчера, 18 июля.

Как пояснили журналисту «КП - Ростов-на-Дону», установку и открытие скульптуры приурочили к 25-летию со дня первого полета крылатой машины этого типа.

Бе-103 - многоцелевой самолет. Его можно применять для перевозки пассажиров или малогабаритных грузов, транспортировки больных, профилактики пожаров и патрулирования морских границ. Эту машину в 1990 годы разработали в конструкторском бюро имени Бериева. Позже амфибию небольшими партиями в течение нескольких лет производили в Комсомольске-на-Амуре.

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