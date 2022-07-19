Телефонный аферист развел ростовчанку на 1,5 млн рублей

В полиции у ростовчанки приняли заявление. Мошенника ищут.

В полицию Ростова обратилась расстроенная женщина, которая рассказала, что лишилась крупной суммы денег. По ее словам, ей позвонили на мобильный. Мужчина на том конце провода представился сотрудником банка, в котором у ростовчанки хранились сбережения.

- Он рассказал, что по карте проводятся сомнительные операции. А чтобы их остановить, необходимо совершить ряд действий, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области.

Женщина продиктовала свои персональные данные и данные банковской карты, а также секретный код из смс-сообщения. Почти сразу же после этого хозяйке счета начали приходить уведомления о списании денег с карты.

В итоге, сумма похищенных средств составила более 1 500 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступника ищут.

КОНКРЕТНО

Как не попасть на удочку мошенников*

- при поступлении подобных звонков и сообщений ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные или данные о картах и счетах.

- при получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. Банк никогда не запрашивает подобным образом информацию.

- не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам;

- завершите разговор. Сотрудник банка никогда не попросит данные карты или интернет-банка. В случае проявления подозрительной активности карта просто блокируется, а разблокировать ее владелец может только лично в офисе банка. *По данным ГУ МВД России по РО.