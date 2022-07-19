Эпидемиологи назвали самые грязные водоемы в Ростовской области

Для купания нужно выбирать безопасные водоемы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области эпидемиологи проверили качество воды в донских водоемах. Специалисты ведомства делают такую работу раз в десять дней. Свежие результаты озвучили на официальном сайте ведомства.

Так оказалось, что в общей сложности, начиная с весны, в донских природных бассейнах были отобраны и исследованы 266 проб воды на микробиологические показатели, а на паразитологические и вирусологические – 166 и 32, соответственно.

Как оказалось, не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 37,2 процента проб. При этом больше всего микробов было найдено в водоемах Ростова-на-Дону, Азова и Азовского района, Таганрога и ближайшего к нему Неклиновского района.

- Возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе вирусов, в воде водоемов не обнаружено, - констатировали в ведомстве.

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