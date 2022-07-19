В Ростове территорию старого аэропорта выделили в отдельное благочиние

Новый церковный округ выделят из Восточного благочиния Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на территории старого аэропорта, где в будущем проведут масштабную застройку, создадут отдельное благочиние - Юго-Восточное. Это решение опубликовали на сайте епархии.

Новый церковный округ выделят из Восточного благочиния. Ориентировочно, речь идет о местности в границах улиц Вересаева, Шолохова, Берберовской и 3-го Дамасского переулка. Также в связи грядущими изменениями территориальную принадлежность сменят храмы Воздвижения Креста Господня, Успения Пресвятой Богородицы и блаженной Ксении Петербургской.

- Новое благочиние создадут в целях духовного окормления жителей проектируемых и строящихся районов города, - пояснили в епархии.

Напомним, комплексное развитие на территории старого аэропорта должно коснуться площади в 367,86 га. К 2036 году планируют возвести 1,5 млн кв. метров жилья для 56 тысяч человек. Кроме жилых домов, построят школы, детсады, поликлиники, деловые офисы и культурные учреждения.

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