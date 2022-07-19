В Волгодонском районе два человека отравились грибами

Грибы, послужившие причиной отравления, собирались в лесу, во дворе дома и в лесопосадках. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области рассказали, сколько человек отравились дикорастущими грибами в этом году. Как оказалось, оба случая произошли в Волгодонском районе. При этом, за тот же период прошлого года число отравившихся было больше: в 2021-м три человека оказались в больнице.

- Большинство из пострадавших собирали грибы самостоятельно, многие не смогли озвучить их названия, - говорят в Управлении. - Грибы, послужившие причиной отравления, собирались в лесу, во дворе дома и в лесопосадках.

Причина таких трагедий, уверены в ведомстве, из-за недостаточных знаний дончан относительно видов и разновидностей грибов, а также из-за нежелания отказаться от опасной привычки сбора и употребления в пищу дикорастущих грибов неизвестной видовой принадлежности.

КОНКРЕТНО

Как не отравиться

- не собирайте дикорастущие грибы в лесополосах, парках и т.п.,

- не покупайте грибы сырые, сушеные, соленые и консервированные в местах несанкционированной торговли и у случайных лиц;

- не употребляйте в пищу как сырые, так и приготовленные дикорастущие грибы, в съедобности которых вы не уверены;

- остерегайтесь старых, переросших грибов, в них наряду с полезными веществами часто имеются продукты разложения белков;

- в случае отравления грибами не занимайтесь самолечением, своевременно обращайтесь за медицинской помощью.