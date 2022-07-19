В Ростове ремонт переходов с уникальной мозаикой планируют начать в 2023 году

Плитку для панно вручную создавали еще в 1970-1980 годах. Фото: Ангелина Скиба

В Ростове ремонт поземных переходов с уникальной мозаикой планируют начать в 2023 году. Однако это только предварительные планы, проект работ еще не утвержден, сообщили 19 июля в пресс-службе городской администрации.

- Подземные переходы в центре Ростова - объекты культурного наследия, и это накладывает определенные условия при разработке проектно-сметной документации. Сейчас ведется подготовительная работа. На разработку проекта подрядчику дается 10 месяцев. При выделении финансирования к восстановительным работам приступят в 2023 году, - прокомментировали власти.

Напомним, в прошлом году из ростовских переходов убрали ларьки. Тогда же заговорили о реставрации мозаичных панно. Речь идет о плитке, которую вручную создавали еще в 1970-1980 годах. На керамике художники изобразили самые разные сюжеты: жизненный путь от рождения и до окончания школы, бои за освобождение города в годы Великой Отечественной войны, космос и многое другое.

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