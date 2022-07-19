Африканскую чуму свиней нашли в одном из районов Ростовской области

По предварительным данным, в хуторе находится 60 голов в 17 подворьях. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Ростовской области зарегистрирован очаг африканской чумы свиней. Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, инцидент произошел в Константиновском районе.

- Заболевшими оказались пять павших свиней от пяти месяцев до полутора лет, - добавили в ведомстве. - Инцидент произошел в личном подсобном хозяйстве хутора Хрящевский.

В настоящее время делается все, чтобы не допустить распространения заболевания. Падежа свиней в настоящий момент не зарегистрировано. По предварительным данным, в хуторе находится 60 голов в 17 подворьях.

- В десятикилометровой зоне от него – в зону наблюдения попали еще и хутора Михайловский, Авилов и Нижнежуравский – запрещен вывоз животных и мясной продукции непромышленного изготовления, а также перемещение и самовольный убой свиней, - добавили в Управлении.

Кроме того, оборудован контрольно-пропускной пункт и дезбарьер на границе зоны, которая может представлять угрозу.

Специалистами проводится обследование несанкционированных свалок и лесополос.

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