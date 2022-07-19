Ростовский суд приговорил оперного певца к 10 годам колонии за протесты против антиковидных мер

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовский областной суд вынес приговор оперному певцу из Северной Осетиии Вадиму Чельдиеву. Он убеждал земляков в том, что коронавируса не существует, и организовал во Владикавказе массовые беспорядки.

Суд установил, что 1 апреля Чельдиев в соцсетях призывал к экстремисской деятельности. Он утверждал, что коронавируса не существует, побуждая людей пренебречь мерами безопасности. 18 апреля его доставили к следователю, и в этот время он оказал сопротивление и применил насилие в отношении представителя власти. По данным суда, Чельдиев также организовал массовые беспорядки, которые прошли 20 апреля на площади Свободы во Владикавказе. Участники беспорядков оказывали вооруженное сопротивление представителям власти.

В отношении певца возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Это и «Организация массовых беспорядков», и «Публичные призывы к экстремистской деятельности», и «Публичное распространение заведомо ложной информации», и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Чельдиева освободили от наказания за распространение заведомо ложной информации в связи с истечением сроков давности. По другим же статьям он получил реальный срок.

— По совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, Чельдиева задержали в апреле 2020 года после того, как он опубликовал в соцсетях сообщения против антиковидных ограничений. Через несколько дней по Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции.

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