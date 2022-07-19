Третий этап гидравлических испытаний в Ростове затронет 720 домов

Горячую воду могут перекрыть в Октябрьском, Ворошиловском и Первомайском районах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Третий этап гидравлических испытаний с отключением горячей воды в Ростове затронет 720 домов. Об этом на совещании в городской администрации сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В городе стартовал третий, заключительный этап гидравлических испытаний. Он затронет 720 многоквартирных домов в Октябрьском, Ворошиловском, Первомайском районах и продлится до 27 июля, - рассказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что горячую воду после первого и второго этапа испытаний перекрывали из-за обнаруженных дефектов. Быстро ситуацию разрешить не удалось в том числе из-за «недостаточного количества аварийных бригад».

- Для оперативного устранения дефектов мы добились от «Ростовских тепловых сетей» увеличения их количества с 5 до 18. Дополнительные силы привлечены из Астрахани. Всего в ходе первого и второго этапов произошло 406 порывов. В 2021 году их было всего 87. На сегодняшний день дефекты устранены, - рассказал Алексей Логвиненко.

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