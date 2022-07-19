В финал всероссийского конкурса «Воспитатель года» вышла педагог из Новочеркасска

Александра Долина уже стала лучшей на Дону. Фото: предоставлено управлением образования администрации Новочеркасска.

Жительница Новочеркасска представит Ростовскую область в финале всероссийского конкурса «Воспитатель года». Известно, что он пройдет в Ярославле. А до этого Александре Долиной удалось стать лучшей на Дону.

Как рассказали в мэрии города, Александра работает учителем-логопедом новочеркасского детского сада № 37. Там она проводит для ребят и их родителей увлекательные мастер-классы и практические занятия.

- Педагог находит индивидуальный подход к каждому малышу, увлекает детей, поддерживает любую инициативу и дает ребятишкам возможность реализовать свой потенциал, - говорят про сотрудницу в Управлении образования города.

К слову, впереди у донского педагога конкурсные испытания: занятие с детьми, представление своего опыта коллегам из всех регионов страны, мастер-класс и многие другие.

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