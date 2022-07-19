«Мисс женщина богиня»: такой титул носит сотрудница ГУФСИН из Ростовской области

Юля еще и отлично стреляет. Фото: ГУФСИН по РО.

В донском ГУФСИН рассказали про сотрудницу, которая носит титул «Мисс женщина богиня».

В свое время Юлия Зарова приняла участие во всероссийском конкурсе «Мисс УИС» и вышла в финал. Во время творческого конкурса она выступила в образе славянской богини Берегини, покорила жюри и стала победительницей в номинации «Мисс женщина богиня».

Известно, что по древнему поверью, Берегиня считалась покровительницей женщин и девушек. В середине лета они собирались и шли к березе – символу богини, – чтобы попросить счастья в семейной жизни, любви, здоровья, помощи в бытовых тяготах.

В таком образе девушка когда-то вышла на сцену. Фото: ГУФСИН по РО.

Сотрудница ведомства считает, что обыгранный ею на конкурсе образ Берегини, стал в чем-то судьбоносным в ее жизни, и богиня покровительствует ее семье, в которой растут две славные девочки на радость родителям.

Как рассказали в пресс-службе Управления, Юлия Зарова работает психологом здесь почти 18 лет.

Кстати, Юля еще и отлично стреляет, что помогло ей занять не только призовые места на соревнованиях, но и когд-ато «сразить наповал» на очередном соревновании своего коллегу и как оказалось будущего мужа – Павла Зарова, который тоже служит в УИС.

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