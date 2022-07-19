ПСБ наладил голосовые сообщения бизнес-ассистента с клиентами

Фото: предоставлено пресс-службой банка

Ради экономии времени предпринимателей «Промсвязьбанк» расширил функционал бизнес-ассистента. Теперь работа с клиентами — представителями бизнеса ведется и голосовыми сообщениями. Цифровой ассистент не только отвечает на вопросы, когда бизнес-клиенты звонят на горячую линию банка, но и умеет работать с голосовыми сообщениями в мессенджерах и предлагает обратившимся необходимые решения. Это значит, клиентам не нужно тратить время и набирать текстовое сообщение в чате.

Кроме того, расширенный функционал поможет найти ближайший офис в зависимости от геопозиции клиента, найти в истории собственных платежей нужный и оплатить его в пару касаний, кроме того, предприниматель сможет дистанционно оформить заявку на резервирование счета — это позволяет представителям бизнес-сообщества открыть свой первый расчетный счет.

Напомним, банк еще в прошлом году запустил в мессенджерах Telegram и WhatsApp первый в стране чат-банк для бизнес-клиентов, который работает на основе нейросетей и машинного обучения. Ассистент для бизнеса помогает узнать по запросу остатки по счетам, сформировать по ним выписку, выставить счет или оплатить его и еще много других необходимых функций. Кроме того, в чат-боте предприниматель может получить консультацию по продуктам и услугам банка, а если вопрос требует уточнения — выйти на связь с сотрудником банка.