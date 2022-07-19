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Общество19 июля 2022 12:04

Алексей Логвиненко: обновление коммунальных сетей в Ростове зависит от выплат ЖКХ

Надзорные ведомства уже ведут работу с задолжниками
Ангелина СКИБА
Сейчас в городе меняют два участка старых магистральных теплотрасс

Сейчас в городе меняют два участка старых магистральных теплотрасс

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Обновление коммунальных сетей в Ростове-на-Дону в том числе зависит от выплат, которые перечисляют потребители: как отдельные люди, так и целые компании. Сейчас в городе ведут серьезную работу с неплательщиками, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Одной из ключевых задач остается ликвидация долга потребителей перед ресурсниками. За год задолженность снизилась на 150 млн руб или почти на 10%, - сообщил Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что старые магистральные теплотрассы уже меняют на улице Седова и в переулке Семашко. Работы на этих объектах должны завершить в сентябре. Кроме того, сейчас ведется подготовка к отопительному сезону. В эту необходимую работу входят и неприятные для многих гидравлические испытания с отключением горячей воды.

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