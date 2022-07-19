На трассе под Ростовом грузовик переехал легковушку. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, около одиннадцати часов утра на 165 километре трассы «Ростов-Волгодонск». По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21102" при обгоне попутной машины там, где это разрешено, врезался во встречный "КамАЗ", под управлением 50-летнего шофера, который перевозил зерно.

В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

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