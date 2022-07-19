Дату планируемого нововведения не указали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В автобусах Таганрога планируют изменить стоимость проезда. Это решение еще утвердили, но проект постановления уже можно найти на сайте городской администрации. Предварительный документ опубликовали вчера, 18 июля.

Тариф на билет по муниципальному маршруту в будущем может составить 25 рублей. Цену для школьников, студентов и пенсионеров намерены установить в пределах 20 рублей.

Дату планируемого нововведения не указали. Добавим, ранее в Ростовской области до 43 рублей подняли проезд на автобусных маршрутах между Ростовом-на-Дону и Батайском.

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