19 июля воду с пониженным давлением жителям Таганрога будут подавать до 17 часов

Перебои с водой сегодня наблюдают жители нескольких улиц Таганрога Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

19 июля перебой с подачей воды в Таганроге продлятся до 17 часов. Эту информацию указали на сайте местного водоканала.

Ресурс с пониженным давлением сейчас подают сразу на несколько улиц. Ограничения ввели из-за технических работ.

Так, вода самотеком до вечера должна идти на Дзержинского, Москатова, Пальмиро Тольятти, Сергея Лазо, Менделеева, Богдана Хмельницкого и Морозова.

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