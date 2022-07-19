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Общество19 июля 2022 12:51

19 июля воду с пониженным давлением жителям Таганрога будут подавать до 17 часов

Ресурс подают с ограничениями из-за технических работ
Ангелина СКИБА
Перебои с водой сегодня наблюдают жители нескольких улиц Таганрога

Перебои с водой сегодня наблюдают жители нескольких улиц Таганрога

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

19 июля перебой с подачей воды в Таганроге продлятся до 17 часов. Эту информацию указали на сайте местного водоканала.

Ресурс с пониженным давлением сейчас подают сразу на несколько улиц. Ограничения ввели из-за технических работ.

Так, вода самотеком до вечера должна идти на Дзержинского, Москатова, Пальмиро Тольятти, Сергея Лазо, Менделеева, Богдана Хмельницкого и Морозова.

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