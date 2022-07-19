В Ростовской области создали масштабное патриотическое панно

Граффити украшает здание одного из предприятий. Фото: сайт администрации Багаевского района

В Ростовской области создали многометровое патриотическое панно на военную тематику. Сейчас полюбоваться на него могут все желающие - масштабное изображение украшает здание одного из предприятий Багаевского района. Об этом рассказали местные власти.

Новое граффити символизирует связь поколений в борьбе русского народа с внешними врагами. Художники изобразили фрагменты Великой Отечественной войны и специальной операции, а также участников боевых действий.

- На граффити мы видим, что российские воины защищают не только свою Родину, но и свободу братских славянских народов, - отметил глава администрации Багаевского района Александр Черных.

Добавим, гигантскую картину написали несколько мастеров из Ростова-на-Дону.

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