В Ростовской области создали масштабное патриотическое панно

Граффити украшает здание одного из предприятий. Фото: сайт администрации Багаевского района
В Ростовской области создали многометровое патриотическое панно на военную тематику. Сейчас полюбоваться на него могут все желающие - масштабное изображение украшает здание одного из предприятий Багаевского района. Об этом рассказали местные власти.
Новое граффити символизирует связь поколений в борьбе русского народа с внешними врагами. Художники изобразили фрагменты Великой Отечественной войны и специальной операции, а также участников боевых действий.
- На граффити мы видим, что российские воины защищают не только свою Родину, но и свободу братских славянских народов, - отметил глава администрации Багаевского района Александр Черных.
Добавим, гигантскую картину написали несколько мастеров из Ростова-на-Дону.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два пляжа Ростовской области включили в список самых чистых и безопасных в России
Всего лучшими из лучших признали 25 зон отдыха (подробности)