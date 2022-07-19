Минимальный набор продуктов подешевел на 3,6% в Ростовской области

Стоимость продуктов на Дону меньше, чем в среднем стране Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области изменилась стоимость минимального набора продуктов. Разницу в затратах подсчитали аналитики Ростовстата.

Так, по сравнению с маем в июне 2022 года продуктовая корзина подешевела на 3,6%, но по отношению к декабрю 2021 года, наоборот, зафиксировали подорожание на 14,6%.

По словам специалистов, сейчас на основные продукты питания в месяц жители Дона тратят около 5,7 тысячи рублей. Это немного больше, чем по ЮФО и меньше средних показателей по стране.

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Речь идет о данных на 10 июня 2022 года (подробности)