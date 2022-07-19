Суд обязал оборудовать морг Таганрога новой техникой и помещениями

Надзорные ведомства подали иск после проверки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области суд обязал оборудовать морг Таганрога «медицинской техникой и необходимым набором помещений». Об этом 19 июля рассказали в управлении Росздравнадзора.

Стало известно, что разбирательства по этому делу шли с начала года. Иск в Таганрогском городском суде приняли в конце февраля, а итоговый вердикт озвучили 30 мая. Судебные делопроизводители оформили все материалы 13 июля 2022 года.

Как уточнили в Росздравнадзоре, сотрудники ведомства и представители прокуратуры обратились суд после проверки - тогда подтвердили сообщения о нехватке мест и другие нарекания.

Добавим, в ноябре прошлого года власти Таганрога уже говорили о напряженной ситуации в местном морге. На тот момент нагрузка на организацию существенно возросла, и работе бюро не помогали даже новые холодильная камера и модуль-блок.

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