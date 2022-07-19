Гандбольный клуб «Ростов-Дон» покинул главный тренер Томаш Хлавати

Ростовчане пожелали Томаш Хлавати удачи и успехов в карьере. Фото: сайт ГК «Ростов-Дон»

ГК «Ростов-Дон» покинул главный тренер Томаш Хлавати. Об этом 19 июля официально сообщили в донском клубе.

- Томаш Хлавати присоединился к норвежскому «Вайперс», где будет выполнять обязанности ассистента главного тренера. Мы благодарим специалиста за наши совместные достижения и победы. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере, - говорится на сайте «Ростов-Дона».

Сам спортивный наставник признался, что работа на Дону принесла ему новый опыт, который не забудется в дальнейшем.

- В этом клубе я получил очень много нового, трудно назвать абсолютно все, что я впитал в себя. Возможно, я счастливчик, ведь мне удалось учиться, слушать, находиться здесь, узнавать, как думают люди в этой огромной стране. Прежде всего, хочу поблагодарить игроков за их работу, за отношение к делу. Благодарен всем сотрудникам, продолжайте в том же духе, - сказал Томаш Хлавати.

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