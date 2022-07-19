В Таганроге окончили реставрацию дворца Алфераки. Фото: Правительство РО

В Таганроге завершили реставрацию дворца Н.Д. Алфераки. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Средства на проведение работ были выделены из федерального бюджета. Общая стоимость реставрации составила 185,6 миллиона рублей.

Этот дворец является памятником архитектуры и был возведен еще в 1848 году. Проект для него подготовил известный петербургский архитектор А.И. Штакеншнейдер. Именно вблизи этого дворца и непосредственно в нем в давние времена разворачивалась вся культурная жизнь города. В 1927 году здание передано таганрогскому музею.

- Реставрация - трудоемкий и достаточно кропотливый процесс, включает в себя систему исследований и проектирования, а также непосредственно проведение работ. Уверен, что жители и гости Ростовской области оценят труд, который вложили реставраторы в созидание одного из красивейших зданий нашего региона, - поделился своим мнением первый замгубернатора Игорь Гуськов.

Сейчас мужей входит в перечень объектов программы Министерства культуры РФ, которая посвящена празднованию в 2022 году 350-летия со дня рождения императора Петра I.

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