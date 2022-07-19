В Ростовской области на развитие сельских территорий направили 3,2 миллиарда рублей. Фото: Правительство РО

В Ростовской области на комплексное развитие сельских территорий 3,2 миллиарда рублей. Развитие будет идти в рамках госпрограммы. Выделенная сумма в 2,4 раза больше, чем в прошлом году. Сейчас до получателей довели уже 1,2 миллиарда рублей господдержки по этому направлению. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

В рамках этой программы меры господдержки направляют на создание и развитие инженерной и социальной инфраструктуры. Кроме того, местным жителям за счет этих средств помогают улучшить свои жилищные условия. Они идут на соцвыплаты на строительство или покупку жилья.

- Главная цель всех мероприятий госпрограммы - это сохранение доли сельского населения благодаря повышению уровня и качества жизни в сельских территориях. За предыдущие два года она позволила создать условия комфортного проживания для 100 тысяч сельских жителей Дона,- отметил Виктор Гончаров.

В нынешнем году уже предоставлены выплаты для улучшения жилищных условий получили уже 56 сельских семьям. В них воспитываются более сотни детей. Параллельно реализуется и программа ипотеки для села.

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В эту сумму не входит направление «Сельской ипотеки».