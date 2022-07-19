Как ростовчанки влияют на политику города, области и страны

В работе «круглого стола» приняла участие начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Мария Петрова. Фото: Оксана Долгих.

Участие женщин в российской политике обсудили на прошедшем в Государственной Думе «круглом столе», который дал старт первому в нашей стране медиапроекту «Женский голос». Его цель - усилить роль представительниц прекрасного пола на политической арене.

По поручению главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко в работе «круглого стола» приняла участие начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Мария Петрова.

Среди часто упоминаемых в СМИ женщин-политиков звучат имена дончанок. Это председатель городской думы — глава Ростова Зинаида Неярохина, депутаты Государственный Думы Лариса Тутова и Екатерина Стенякина, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова, ректор Южного федерального университета Инна Шевченко, главный врач ростовской областной детской больницы Светлана Пискунова и многие другие.

- На мой взгляд, женщины в политике повышают качество жизни всего общества, ведь неоспоримо то, что они меняют мир к лучшему. Женщины чаще поддерживают проекты, направленные на модернизацию сфер образования и медицины, укрепление семьи и поддержку детства, больше уделяют внимания законотворчеству в области экологии, - заметила Мария Петрова. - Однако в России лишь 13% лидеров публичного сектора — представительницы прекрасного пола.

Если сейчас в Госдуме женщин всего 16%, то организаторы проекта нацелились к 2030-му году увеличить их количество в законодательной власти до 30 процентов.

При этом социологи уверяют, что запрос на женщин-политиков в российском обществе довольно высокий. Об этом свидетельствуют результаты работы с фокус-группами.

Привлечение женщин в политику будет проходить, в том числе и благодаря образовательным программам, принять участие в которых сможет жительница любого российского региона. Для многих женщин это шанс построить политическую карьеру.

НАША СПРАВКА

Проект «Женский голос» инициирован в рамках образовательной программы Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации и лично Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.

Напомним, вопросу участия женщин в политике особое внимание уделял президент Владимир Путин.

- Активность женщин в поиске ответов на глобальные и локальные вызовы, участие во всех сферах жизни служит общим интересам, и сегодня это ключевой фактор прогресса, изменений к лучшему по всему миру, - заметил глава государства.