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Общество19 июля 2022 18:03

На нескольких улицах Таганрога ограничили подачу воды 19 июля

Вода с ограниченным давлением поступала в дома жителей семи улиц
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
На нескольких улицах Таганрога ограничили подачу воды 19 июля.

На нескольких улицах Таганрога ограничили подачу воды 19 июля.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге десятки местных жителей получали воду с ограниченным давлением в течение дня 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Проблемы с водоснабжением коснулись таганрожцев, живущих на улицах Пальмиро Тольятти, Морозова, Дзержинского, Москатова, Сергея Лазо, Менделеева и Богдана Хмельницкого.

Подача воды была восстановлена в пяти часам вечера. До этого жители вынуждены были отложить стирку и мойку посуды.

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В Таганроге огранили водоснабжение на нескольких улицах.

Вода будет подаваться с пониженным давлением.