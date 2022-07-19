В Ростовской области дончанин получил срок за избиение инспектора ГИБДД. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области был вынесен приговор местному жителю. Его признали виновным в совершении преступления по статье 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Следователями и судом было установлено, что мужчина в ночь на 18 сентября прошлого года был в ста метрах от привокзальной площади железнодорожного вокзала города Зверево, где набросился на сотрудника ГИБДД. Причиной потасовки стало то, что правоохранитель ранее заметил, как дончанин в нетрезвом состоянии находился за рулем. Но мужчина, чтобы избежать административной ответственности не придумал ничего лучше, чем наброситься с кулаками на полицейского при исполнении.

На суде злоумышленник свою вину признал и раскаялся в совершении преступления.

- Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда, - сообщили в ведомстве.

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