В Ростовской области разыскивают пропавшую жительницу ДНР. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области ищут пропавшую жительницу Донецкой народной республики. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт Юг".

79-летняя Галина Захаровна Ширмук должна была прибыть в донской регион из Мариуполя 16 марта. С этого момента никакой информации о ней нет, ее местонахождение остается неизвестным. На связь с родными женщина не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшей 165 сантиметров. У нее среднее телосложение и каштановые короткие волосы. Во что она была одета на момент исчезновения - неизвестно.

- Помогите найти человека. Может находиться в любом городе, в любом районном центре. К пунктам временного размещения и медицинским учреждениям - особое внимание! - отметили волонтеры.

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