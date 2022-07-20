В Ростове определили подрядчика для ремонта тротуаров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове определен подрядчик для ремонта тротуаров на территории города. На эти нужды планируется потратить более 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила подрядчика . В ближайшее время он займется латкой ям и выбоин, заменой верхнего и нижнего слоев покрытия и установкой новых бордюров.

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Все работы необходимо выполнить до 20 октября.

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Работы планируется завершить к 20 октября.