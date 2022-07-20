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Общество20 июля 2022 4:00

В Ростове определили подрядчика для ремонта тротуаров

Вернуть пешеходным дорожкам надлежащий вид необходимо до 20 октября
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове определили подрядчика для ремонта тротуаров.

В Ростове определили подрядчика для ремонта тротуаров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове определен подрядчик для ремонта тротуаров на территории города. На эти нужды планируется потратить более 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила подрядчика . В ближайшее время он займется латкой ям и выбоин, заменой верхнего и нижнего слоев покрытия и установкой новых бордюров.

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Все работы необходимо выполнить до 20 октября.

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На ремонт тротуаров в Ростове потратят более 14 миллионов рублей.

Работы планируется завершить к 20 октября.