В Ростовской области отечественный автомобиль сбил двух детей. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области двое детей пострадали в аварии. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел во вторник, около половины девятого вечера в хуторе Сулинский Милютинского района. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2115" ехал по улице Центральной и в районе дома №18 не справился с управлением и съехал на обочину, где стояли двое детей.

В результате аварии пострадали 13-летний мальчик и 15-летняя девочка. Им оказали помощь прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

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