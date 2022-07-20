Власти Ростовской области обсудили сотрудничество с Сирийской Арабской Республикой

Встречу провели в региональной «Точке кипения». Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области обсудили сотрудничество с Сирийской Арабской Республикой. Встречу провел заместитель главы Минэкономразвития региона Роман Шеховцов, сообщает сайт донского правительства.

Чиновник рассказал гостю - директору по внешним связям экономической палаты при Президенте Сирии Самеру Отману - об инвестиционном и экономическом потенциале донского края. Также говорили о внешнеторговой деятельности и индустрии туризма.

В итоге Самер Отман высказал заинтересованность в поставках зерна, сахара, подсолнечного масла, круп, леса, комплектующих для сельхозтехники и угля. Также обсудили возможность работы в сфере ветроэнергетики. Добавим, в будущем Ростовскую область может посетить сирийская бизнес-миссия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев: экономика Ростовской области настроена на импортозамещение

Делегация Дона уже подписала ряд полезных для региона соглашений, и на этом власти не собираются останавливаться (подробности)