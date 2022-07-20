Дожди и похолодание придут в Ростов с 22 июля

Непогода задержится до середины следующей недели Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дожди и похолодание придут в Ростов-на-Дону с 22 июля, непогода задержится в южном городе до середины следующей недели. Такой прогноз опубликовали синоптики Гидрометцентра.

Постепенное понижение температуры уже началось, к пятнице столбики термометров должны установиться в районе +25 градусов. На выходных в среднем будет от +26 до +28 градусов, а начале следующей недели снова потеплеет до +30.

В темное время суток температура воздуха составит +17 градусов. Осадки возможны все пять дней и ночей. Ветер в этот период с западного сменится на северный, он не должен превышать 5-6 м/с.

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