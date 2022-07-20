В Новочеркасске бульвар хотят переименовать в честь генерала, отказавшегося от разгона демонстрации в 1962 году

В Новочеркасске предлагают назвать по-новому два бульвара и один сквер Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области власти Новочеркасска предложили изменить название бульвара Патриотов. Проект этого решения рассмотрят депутаты. Неутвержденный пока документ можно найти на сайте местной городской думы.

Если предложение утвердят, бульвар Патриотов переименуют в честь Героя Советского Союза Матвея Шапошникова. Шапошников - военачальник и генерал-лейтенант танковых войск. В 1962 году он занимал пост первого заместителя командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. Он отказался выполнить приказ о разгоне демонстрации рабочих танками.

Отметим, что в городе хотят переименовать еще и бульвар Передовой. Он может получить имя Героя Советского Союза Якова Крейзера.

Раннее эти предложения уже рассмотрели участники городской комиссии по топонимике. На этом совещании идею одобрили.

Добавим, также в Новочеркасске обсудят наименование зоны отдыха на проспекте Баклановском. Территорию хотят назвать Сквером имени Алексея и Антона Воробьевых. Проект этого решения также опубликовали на сайте городской думы.

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