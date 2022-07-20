Беби-бум в зоопарке Ростова: копытные семейства пополнились малышами

Малыши активны и любознательны. Фото: зоопарк Ростова-на-Дону

В зоопарке Ростова-на-Дону снова отмечают беби-бум. На этот раз новыми малышами пополнились копытные семейства: родились один голубой барашек, два муфлона и еще четыре дагестанских тура.

- Все питомцы находятся в вольерах со своими мамами, они активны и любознательны, - рассказали сотрудники зоосада.

Отметим, что это далеко не все новорожденные. За это лето сообщали также о появлении кенгурят Беннета, жеребенка Пржевальского, двух черно-белых овечек и трех кубанских туров.

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По его словам, численность этих насекомых в городе не увеличилась (подробности)