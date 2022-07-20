В Новочеркасске осудят сотрудника колонии, который пронес электронную сигарету заключенному

Мужчина пронес на территорию исправительного учреждения для электронную сигарету.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новочеркасске городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении сотрудника одной из исправительных колоний области, обвиняемого в проносе заключенному электронной сигареты. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
По версии следствия, мужчина пронес на территорию исправительного учреждения для электронную сигарету, которая предназначалась осужденному. За что сотрудник исправительной колонии получил 4 тысячи рублей. За эти деньги предприимчивый полицейский обещал, что осужденный сможет пользоваться электронной сигаретой.
Если вину мужчины в совершении мелкого взяточничества признают, ему грозит либо штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо же лишение свободы на срок до 1 года.
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