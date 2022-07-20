Присылайте фото своих любимцев и выигрывайте призы

Ждем фото на наш конкурс! Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону стартовал фотоконкурс "ХвостУшки". Присылайте фото своих любимых питомцев и по желанию расскажите о том, какой стала ваша жизнь с их появлением, вспомните забавную историю. А посетители сайта будут голосовать за мокрые носики, пушистые хвостики, потешные мордочки и умные глаза.

Победителями станут 3 кошки и 3 собаки, фотографии которых наберут больше всего голосов. Они будут награждены партнерами конкурса. Отметим, что партнеры также могут наградить участников по специальным номинациям, не привязанным к голосованию на сайте.

Призы для победителей конкурса – запас кормов марок AlphaPet, Solid Natura Holistic, Solid Natura Dinner.

Подробности и заявка на участие по ССЫЛКЕ.