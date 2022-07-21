Кошка или собака: кто самый красивый, модный и забавный?

Ждем ваши работы на фотоконкурс! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кого мы больше любим – кошек или собак? Их хозяева в этом вопросе никогда не договорятся. Но мы не будем спорить, а предложим всем владельцам кошечек и собачек рассказать о своем любимце и опубликовать его лучшую фотографию.

Присылайте фото своих любимых питомцев и по желанию расскажите о том, какой стала ваша жизнь с их появлением, вспомните забавную историю. А посетители сайта будут голосовать за мокрые носики, пушистые хвостики, потешные мордочки и умные глаза.

Победителями станут 3 кошки и 3 собаки, фотографии которых наберут больше всего голосов.

Призы для победителей конкурса – запас кормов марок AlphaPet, Solid Natura Holistic, Solid Natura Dinner.

Условия участия и форма заявки по ССЫЛКЕ.

Присылайте, голосуйте, выигрывайте!