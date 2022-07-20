На трассе «Ростов-Ставрополь» водитель Газели насмерть сбил пешехода

Мужчина переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. Фото: пресс-служба ГИБДД по Ростовской области.

В понедельник, 19 июля, в 22:15 на нулевом километре автодороги «Ростов-Ставрополь» 33-летний водитель автомобиля Газель сбил неизвестного пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортных средств.

В результате происшествия пешеход скончался. По словам очевидцев, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

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