Сергей Безруков провел отбор студентов в свою ростовскую мастерскую

Мастер отобрал 15 способных творческих людей из 82 абитуриентов. Фото: страница ВГИК Вконтакте.

В Ростовском-на-Дону филиале ВГИК Народный артист России Сергей Безруков провел первый тур прослушиваний в свою актерскую мастерскую. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В напряженном творческом испытании приняли участие абитуриенты с Юга России и даже из других субъектов страны. Мастер отобрал 15 способных творческих людей из 82 абитуриентов.

Прошедших первый этап состязания теперь ждет встреча со строгими членами жюри во втором туре, который состоится 21 июля. Ребята из республик Донбасса и Украины примут участие в творческом испытании во вторник, 20 июля.

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