Российские заемщики переводят свои кредиты в «семейную ипотеку» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По статистике ВТБ, в первом полугодии около 5 тысяч заемщиков перевели свои кредиты в «семейную ипотеку», рефинансировав их из других программ. По сравнению с первым полугодием прошлого года спрос на подобные сделки вырос на четверть, а их объем увеличился на треть и превысил 13 млрд рублей. Об этом в ходе интервью телеканалу «Россия 24» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Общий объем выдач по «семейной ипотеке» в ВТБ с начала года приблизился к 125 млрд рублей. Программой воспользовались около 24 тысяч заемщиков, что в 3,7 раза превышает результат за аналогичный период 2021 года.

- Условия по «семейной ипотеке» сегодня являются наиболее выгодными на рынке жилищных кредитов. Поэтому мы видим желание участников других ипотечных программ перейти именно в нее. За последние полгода подобный спрос вырос на четверть – причем как со стороны заемщиков, оформивших кредит по стандартной банковской программе, так и госипотеке, – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Финансирование по «семейной ипотеке» предоставляется заемщикам при покупке недвижимости на первичном рынке. Максимальная сумма кредита может достигать 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей – в остальных регионах.

ВТБ обеспечивает льготные условия «детской ипотеки» для своих клиентов в рамках новой стратегии развития «семейного капитала», направленной на адресную поддержку населения. Программа ВТБ объединяет комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии. Она предусматривает предоставление им всех необходимых финансовых и государственных услуг в удобном цифровом формате, а также дополнительных льгот от банка.

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