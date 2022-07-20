Эксперты объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Ростовской области

Многие ошибочно уверены, что ковида «уже нет»
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ситуация с COVID-19 в Ростовской области остается стабильной - по региону в день сейчас заболевают около 100 человек, однако еще пару месяцев назад случаев было меньше. Рост небольшой, но об этом следует задуматься и уделить своему здоровью больше внимания, уверены донские медики.
Специалисты считают, что люди в некоторых случаях просто не чувствуют, что оказались переносчиками коронавируса и спокойно продолжают общаться с родственниками и коллегами. При этом многие ошибочно уверены, что ковида «уже нет».
Действительно, коронавирус сейчас не может распространяться в регионе как раньше, в этом помогла масштабная прививочная кампания. Однако общий коллективный иммунитет постепенно снижается и его нужно поддерживать.
- Призываю всех вакцинироваться для того, чтобы у нас выработался коллективный иммунитет, чтобы предотвратить появление новых вспышек инфекции, - порекомендовала заведующая поликлиникой Тацинского района Анна Дмитриева.
С таким же обращением в июле выступил и губернатор Василий Голубев. Добавим, о росте случаев коронавируса в России накануне заявил директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
- Появился «кентавр» - разновидность вируса «стелс». Он, как и все семейство «омикрона» отличается большой заразностью, - предупредил эксперт.
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