«Вернул» удаленный орган: патологоанатома будут судить в Ростовской области

Слушания пройдут в Новочеркасском городском суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области новочеркасского патологоанатома заподозрили в халатности. Теперь о качестве своей работы специалист будет отчитываться на слушаниях, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Сторона обвинения уверяет, что мужчина совершил небрежность еще в июле 2020 года. Тогда медик «ненадлежащим образом провел вскрытие, а в протоколе отметил наличие органа, который был удален». После всей этой процедуры родственники получили тело умершей и готовое свидетельство о смерти.

- Ненадлежащее исполнение обязанностей повлекло проблемы при расследовании уголовного дела - на тот момент выяснялись действия медиков, которые наблюдали за пациенткой до ее гибели. Из-за недостоверных данных нельзя было привлечь подозреваемых к ответственности, - уточнили в пресс-службе судов региона.

Добавим, работник морга будет отвечать по уголовной статье, его могут арестовать на 3 месяца или оштрафовать. Предварительное разбирательство назначили на 26 июля 2022 год.

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