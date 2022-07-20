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Общество20 июля 2022 10:54

8 млн рублей долга вернули работникам «СКА Ростов» после вмешательства прокуратуры

День выплатили сразу же после проверки
Ангелина СКИБА
Зарплату не могли получить 52 работника

Зарплату не могли получить 52 работника

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В «ФК СКА Ростов-на-Дону» погасили долги по зарплатам после вмешательства прокуратуры. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- Зарплату не могли получить 52 работника, общая сумма долга составляла более 8 млн рублей. Ранее виновные уже привлекались к административной ответственности за такое же нарушение, - пояснили в журналистам.

На этот раз оштрафовали руководителя некоммерческой организации. Известно, что деньги людям вернули сразу же после проверки.

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