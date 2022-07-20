8 млн рублей долга вернули работникам «СКА Ростов» после вмешательства прокуратуры

Зарплату не могли получить 52 работника
Фото: Анастасия ОСИПОВА
В «ФК СКА Ростов-на-Дону» погасили долги по зарплатам после вмешательства прокуратуры. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
- Зарплату не могли получить 52 работника, общая сумма долга составляла более 8 млн рублей. Ранее виновные уже привлекались к административной ответственности за такое же нарушение, - пояснили в журналистам.
На этот раз оштрафовали руководителя некоммерческой организации. Известно, что деньги людям вернули сразу же после проверки.
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