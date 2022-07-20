8 млн рублей долга вернули работникам «СКА Ростов» после вмешательства прокуратуры

Зарплату не могли получить 52 работника Фото: Анастасия ОСИПОВА

В «ФК СКА Ростов-на-Дону» погасили долги по зарплатам после вмешательства прокуратуры. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- Зарплату не могли получить 52 работника, общая сумма долга составляла более 8 млн рублей. Ранее виновные уже привлекались к административной ответственности за такое же нарушение, - пояснили в журналистам.

На этот раз оштрафовали руководителя некоммерческой организации. Известно, что деньги людям вернули сразу же после проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге после вмешательства прокуратуры инвалид получил новую квартиру

Мужчина ждал жилье с 2011 года (подробности)