Владельцы домашних животных смогут подключить «умные» ошейники к безлимитному интернету

Фото: МегаФон

Создано специальное предложение для владельцев домашних животных, которое позволит им подключить безлимитный интернет для GPS-трекеров. Также можно пополнять баланс и отслеживать баланс устройства, чтобы не потерять связь с питомцем из-за минуса на счете и не переживать за любимых четвероногих в поездках и на прогулках. Решение МегаФона объединяет тариф для «умных» ошейников и преимущества группы «Моя Семья».

Многие владельцы домашних животных не готовы расставаться с ними надолго. Питомцев часто берут с собой в путешествие, на дачу и даже в походы. Отслеживать все перемещения четвероногих можно при помощи «умных» ошейников с GPS-трекером, оснащенным сим-картой. Координаты животного в этом случае определяются с помощью геолокационных систем.

- Владельцы животных часто отказываются от покупки GPS-трекера из-за отсутствия понятных тарифов и трудностей с обслуживанием устройства. Мы подобрали для «умных» ошейников оптимальный тариф с безлимитным мобильным интернетом и предложили нашим абонентам добавлять сим-карты этих устройств в семейную группу. Такое решение кажется нам важным, ведь миллионы людей считают домашних животных полноправными членами семьи, — отметил директор по продуктовому маркетингу компании Дмитрий Рудских.

К трекеру можно подключить сим-карту с тарифом «Умные вещи», включающим безлимитный интернет на оптимальной скорости. При пользовании можно вносить абонентскую плату еженедельно или выбрать более выгодные опции.

Сим-карта питомца легко добавляется в группу «Моя Семья», которая может объединять до 11 абонентов. При этом организатор группы может отслеживать остатки по счетам и пакетам и мгновенно пополнять мобильный счет любого члена семейной группы. А с подключением к группе владелец животного будет уверен, что устройство не отключится неожиданно из-за минуса на счете.