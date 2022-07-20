При пожарах никто не пострадал Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области за неделю сгорели три комбайна. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Например, вчера, 19 июля, зерноуборочная машина вспыхнула в селе Покровском Неклиновского района. Вызов от очевидцев поступил в 15:50, все потушили в 16:20. В итоге техника выгорела на площади в 10 кв. метров, также огонь прошел по 100 кв. метрам стерни.

Добавим, похожие случаи произошли 15 и 17 июля в Сальском и Орловском районах. Пострадавших не было.

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Причиной названо неосторожное обращение с огнем (подробности)