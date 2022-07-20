Военный получил 15 лет колонии за убийство жителя Ростовской области

Приговор вынесли в Южном окружном военном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области двое мужчин получили сроки за убийство. Военный проведет в тюрьме 15 лет, а его гражданский подельник - 12. Сроки им придется отбывать в колонии строгого режима, рассказали 20 июля в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- Приговор вынесли не только за смертельную расправу, но и за приобретение, хранение, перевозку и передачу огнестрельного оружия, - уточнили в инстанции.

По материалам дела, эта история началась в станице Багаевской в августе 2020 года. Тогда в местном кафе поссорились четверо посетителей. Разбирались двое на двое, и один из них в итоге получил травмы.

На том бы все и закончилось, но на следующий день победитель схватки начал опасаться мести и решил действовать первым. Он перенес в авто обрез ружья с патронами, а потом с другом поехал по населенному пунку.

Заметили машину жертвы. Военный прицелился из ружья и на ходу выстрелил в окно чужого автомобиля. Бандит метил в голову, поэтому пострадавший получил серьезное ранение - он попал в больницу, но через 10 дней скончался.

Известно, что предполагаемый убийца пытался спрятать оружие у соучастника, но эта хитрость не обманула следователей.

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