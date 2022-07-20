В Новочеркасске скверу присвоят имя погибших в спецоперации братьев-близнецов Воробьевых

В Новочеркасске выделят финансирование на благоустройство территории сквера около бывшего кинотеатра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске сквер за бывшим кинотеатром «Космос» будет переименован в честь братьев Алексея и Антона Воробьевых, которые погибли во время специальной военной операции на Донбассе. Проект решения был принят на заседании Городской Думы Новочеркасска по топонимике. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе города.

По данным горадминистрации Новочеркасска, с инициативой присвоить скверу имя братьев-близнецов выступили депутат по округу №3, в котором находится обозначенная территория, Сергей Осадчий, и директор школы №5 Екатерина Удовенко. Данное предложение было рассмотрено на комиссии по топонимике. Окончательно решение будет принято на ближайшем заседании городской думы Новочеркасска, которое состоится уже в пятницу, 22 июля. Что инициатива будет поддержана, в администрации города не сомневаются. Планируется, что дополнительно власти выделят финансирование на благоустройство территории сквера.

Близнецы Антон и Алексей Воробьевы родились в 1993 году и выросли в местном микрорайоне Черемушки. Вместе окончили ЮРГПУ. Молодые люди еще во время прохождения срочной службы решили остаться в армии. Братья героически погибли 12 марта во время участия в спецоперации на Донбассе. Тогда танк Антона был уничтожен артиллерийским выстрелом, а Алексей спас колонну военной техники, но сам не вышел из боя. Военнослужащие были со всеми воинскими почестями похоронены 29 марта на Аллее Славы на новом городском кладбище.

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