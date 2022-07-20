Ростовчанка помогла мошеннику перевести 2,4 млн рублей

В полиции уже завели уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полиции Ростова завели уголовное дело по статье «Мошенничество» после того, как одна из ростовчанок попалась на удочку афериста. Как оказалось, женщина потеряла все сбережения. Подробности рассказали в Главном Управлении МВД России по региону.

Как оказалось, дама взяла трубку, когда на ее мобильном раздался звонок от неизвестного. Учтивый мужской голос представился сотрудником банка, в котором ростовчанка хранила свои сбережения.

- Он сообщил, что по карте заявительницы проводятся сомнительные операции, - добавили в ведомстве. - Чтобы их остановить, необходимо совершить ряд действий. Идя на поводу у лжесотрудника банка, женщина продиктовала свои персональные данные и данные с банковской карты, а также секретный код из смс-сообщения. После этого потерпевшей начали приходить уведомления о списании денег с карты.

К слову, это уже не первый случай, когда ростовчане теряют свои деньги. А вот преступников в таких случаях найти крайне сложно.

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