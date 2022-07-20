В России увеличились продажи китайских автомобилей. Фото: Андрей МИРЕЙКО

ВТБ фиксирует увеличение доли китайских марок в выдачах кредитов на новые автомобили. В начале года их доля не превышала 20%, а уже в июне каждый четвертый автокредит пришелся на бренд из КНР. Объем сделок по ним в начале лета составил порядка 700 млн рублей.

В целом по итогам первого полугодия около 1,8 тыс. клиентов ВТБ получили автокредиты на китайские машины примерно на 3,2 млрд рублей. Наибольшей популярностью у заемщиков пользуются такие марки, как CHERY, GEELY и HAVAL.

- Мы зафиксировали серьезный рост доли китайских марок в выдачах кредитов во втором квартале. Их доля в дальнейшем продолжит расти в связи с решением многих популярных мировых брендов временно приостановить продажи в России. Китайские производители работают над выводом новых марок и замещением объемов выпавших из предложений дилеров европейский производителей, – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Одновременно порядка 24% в общем объеме продаж ВТБ в июне заняли отечественные автомобили, среди которых самыми популярными оказались LADA, УАЗ, ГАЗ. В июне объем продаж по ним превысил 440 млн рублей, а всего за первое полугодие – 2,4 млрд.

По данным ВТБ, в июне выдачи автокредитов в России составили более 52 млрд рублей, что на 45% превысило результат за предыдущий месяц. Всего за первое полугодие российские банки выдали больше 300 млрд рублей автокредитов.

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